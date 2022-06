Résultat des législatives à Lizy-sur-Ourcq - Election 2022 (77440) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Lizy-sur-Ourcq

Le résultat des élections législatives 2022 à Lizy-sur-Ourcq est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lizy-sur-Ourcq Béatrice Roullaud (Ballotage) Rassemblement National 26,97% 39,91% Valérie Delage (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,80% 20,77% Fatna Mekidiche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,82% 16,94% Hamida Rezeg Les Républicains 14,74% 8,25% Claire Murcia Reconquête ! 4,97% 3,53% Nathalie Moine Divers gauche 3,76% 4,71% Dragan Klisaric Ecologistes 1,97% 2,65% Valentin Salamone Droite souverainiste 1,87% 2,36% Annie Rieupet Divers extrême gauche 1,10% 0,88% Participation au scrutin Circonscription Lizy-sur-Ourcq Taux de participation 42,13% 36,86% Taux d'abstention 57,87% 63,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 2,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 1,00% Nombre de votants 34 363 700

Le résultat de la législative à Lizy-sur-Ourcq a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Lizy-sur-Ourcq, les 1899 citoyens rattachés à la 6ème circonscription de Seine-et-Marne ont opté pour la candidature Rassemblement National. Béatrice Roullaud a amassé 40% des voix. Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à respectivement 21% et 17% des votes. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne : 53 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 6ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 37%.

Législatives 2022 à Lizy-sur-Ourcq : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Lizy-sur-Ourcq (77) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 39% des votes au premier tour à Lizy-sur-Ourcq, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 23% et 17% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Lizy-sur-Ourcq avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 61% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 39% des votes.