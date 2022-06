En direct

20:07 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Lombez ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Lombez, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 16,9% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,55% et 2,61% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 23,06% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Lombez.

16:30 - À Lombez, des sondages tout aussi justes ? Lors du dernier scrutin, à Lombez, Marine Le Pen obtenait la tête du vote au 1er tour de l'élection avec 30,33% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,09%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,9% et Jean Lassalle, quatrième avec 8,21%. Les tendances nationales des dernières semaines chambouleront peut-être ce tableau à Lombez ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Lombez ? L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Lombez. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français combinée avec les préoccupations dues au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, seraient notamment capables de détourner les électeurs de Lombez des bureaux de vote. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 24,58% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,98% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter lors des législatives à Lombez ? L'analyse des résultats des élections antérieures permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Pendant les législatives de 2017, sur les 1 570 personnes en âge de voter à Lombez, 56,82% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,54% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.