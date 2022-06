Résultat de la législative à Longeville-lès-Metz : en direct

En direct

19:25 - Quel score pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Longeville-lès-Metz ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,45% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Longeville-lès-Metz il y a deux mois. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,68% et 1,76% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 23,89% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Longeville-lès-Metz.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Longeville-lès-Metz ? Le président-candidat avait obtenu 34,72% des voix à Longeville-lès-Metz, lors de la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN grimpait à 19,83% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,45% (contre 22%). Les dynamiques nationales des dernières heures changeront sans doute cette donne à Longeville-lès-Metz, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - À Longeville-lès-Metz, le chiffre clé de ces législatives 2022 reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Longeville-lès-Metz, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui pèse sur les finances des Français cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine pourraient tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Longeville-lès-Metz (57050). En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,55% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 28,24% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Longeville-lès-Metz quel était le pourcentage de l'abstention à Longeville-lès-Metz en 2017 ? Au cours des dernières consultations politiques, les 4 057 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 59,49% au premier tour au sein de Longeville-lès-Metz, contre une abstention de 52,49% au dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.