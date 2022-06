En direct

19:01 - Du côté de la gauche, les 27,81% de Mélenchon à Longueau regardés de près Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Longueau. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,91% et 1,49% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 32,21% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Longueau ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de de la Nupes dans les sondages vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indications des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Longueau dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Longueau, Jean-Luc Mélenchon glanait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 27,81% des voix, devant Marine Le Pen à 27,28%. On trouvait plus loin, avec 23,54%, Emmanuel Macron et enfin, à 4,74%, Éric Zemmour.

14:30 - À Longueau, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Longueau, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit armé russo-ukrainien pourrait entre autres pousser les habitants de Longueau à se désintéresser de l'élection. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 75,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,25% au premier tour, ce qui représentait 3 091 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Le score de la participation aux législatives 2022, un élément clé à Longueau ? L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 49,25% des inscrits sur les listes électorales de Longueau avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,04% pour le round deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.