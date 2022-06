Résultat de la législative à Louvres : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Louvres dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Louvres sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:09 - Louvres fait l'objet d'un arrêté pour voter jusqu'à 20 heures A l'occasion de ces élections législatives 2022, la métropole de Louvres dispose d'une dérogation prolongeant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures contre 18 heures. Un décalage bienvenu pour les électeurs qui peineraient à se prononcer sur les 13 candidats qui postulent dans la seule et unique circonscription qui recouvre le territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Louvres

Les élections législatives 2022 auront lieu à Louvres comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Jean-Marc Lussot Divers gauche Zivka Park Ensemble ! (Majorité présidentielle) Arnaud Le Gall Nouvelle union populaire écologique et sociale Youcef Itim Ecologistes Anthony Arciero Les Républicains Miloud Slamani Divers Sympson Ndala Parti radical de gauche Sylvain Saragosa Reconquête ! Jean-Baptiste Marly Rassemblement National Mohammed Hakkou Divers gauche Danièle Hanryon Divers extrême gauche Abdelsalem Hitache Divers centre Nathan Jaouadi Divers

Législatives 2022 à Louvres : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Louvres (95) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un représentant de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 35,8% des voix au premier tour à Louvres. Le président de "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,2% et 21,3% des votes. Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en réunissant 59,4% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 40,6% des votes.