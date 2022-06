En direct

19:36 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Maffliers ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,29% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Maffliers le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,88% et 0,52% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 26,69% à Maffliers pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Maffliers, des sondages aussi révélateurs ? A l'issue du dernier vote, à Maffliers, Marine Le Pen figurait en tête au 1er tour de la présidentielle avec 25,44% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,13%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 21,29% et Éric Zemmour avec 10,38%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront certainement bouleverser la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - À Maffliers, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives ? À Maffliers, l'un des facteurs forts du scrutin législatif sera sans aucun doute le taux d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à de faire baisser la participation à Maffliers (95560). Pour le second tour de la dernière présidentielle, 26,04% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,44% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation va-t-elle encore descendre aux élections législatives 2022 à Maffliers ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'observation des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette localité. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, parmi les 1 195 personnes en âge de voter à Maffliers, 61,92% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 50,38% pour le second round.