Résultat de la législative à Maripasoula : en direct

12/06/22 11:02

9 candidats sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Maripasoula ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre d'impétrants proportionnel à celui des autres circonscriptions. Et les 2328 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 4 bureaux de vote et faire leur choix pour ce 1er round.

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 49,84% des votes au premier tour à Maripasoula, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et la finaliste perdante de la dernière élection avaient obtenu 21,14% et 16,09% des suffrages. Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en empochant 55,93% des voix face à Marine Le Pen (44,07%). Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Quel candidat les électeurs votant à Maripasoula installeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?