Résultat de la législative à Mende : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Mende dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mende sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les études sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Mende ? Les tendances nationales des derniers jours se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Mende. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité a baissé très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Mende, Emmanuel Macron remportait la tête du vote au 1er round de l'élection présidentielle avec 26,84% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,19%. Suivaient Marine Le Pen à 20,21% et Éric Zemmour avec 7,03%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - À Mende, le chiffre phare de ces élections législatives demeure la participation À Mende, l'un des critères clés de ces législatives 2022 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Le conflit militaire russo-ukrainien pourrait tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Mende. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 25,46% dans la commune. L'abstention était de 23,51% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Mende, l'abstention peut-elle encore augmenter aux législatives 2022 ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 7 674 personnes en âge de voter à Mende, 47,39% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,86% au second tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les électeurs de Mende ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Pour ces législatives à Mende, les 8 bureaux de vote (de Groupe Scolaire J Bonijol à Bureau Derogatoire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des votes. Ce sont 11 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Mende

Les élections législatives 2022 auront lieu à Mende comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Lozère

Tête de liste Liste Sandrine Descaves Nouvelle union populaire écologique et sociale Dja Zidoun Divers Laurent Suau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean François Pardigon Rassemblement National Francis Palombi Divers Pierre Morel A L'Huissier Union des Démocrates et des Indépendants Annie Souchon Divers extrême gauche Christophe Castan Divers Patrice Saint-Leger Divers droite Nicolas Pougnet Reconquête ! Dorian Blayac Ecologistes

Législatives 2022 à Mende : les enjeux

Comme partout en France, les 13 049 votants de Mende seront amenés à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27% des votes au premier tour à Mende, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la finaliste perdante de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 21% et 20% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Mende avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 63% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37% des votes.