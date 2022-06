Résultat des législatives à Mer - Election 2022 (41500) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Mer

Le résultat des élections législatives 2022 à Mer est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Mer. La représentante Rassemblement National décroche la première position chez les citoyens votant dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher et résidant à Mer. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Loir-et-Cher atteint 51%. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale dépendra du vote des électeurs des 149 autres communes qui lui sont rattachées. Dans la commune, Marine Bardet a accumulé 27% des suffrages. Elle précède Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Noé Petit (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 23% et 22% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mer Christophe Marion Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,54% 23,45% Marine Bardet Rassemblement National 24,03% 26,97% Pascal Brindeau Union des Démocrates et des Indépendants 21,71% 16,10% Noé Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,30% 22,05% Sabrina Huet Reconquête ! 3,57% 3,52% Dahbia Kermad Divers centre 2,18% 2,64% Eric Doumas Divers droite 1,85% 1,81% Claude Lamy Divers extrême gauche 1,54% 2,23% Isabelle Rabrault Droite souverainiste 1,28% 1,24% Participation au scrutin Circonscription Mer Taux de participation 52,85% 50,79% Taux d'abstention 47,15% 49,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79% 1,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,86% Nombre de votants 43 296 1 987

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Mer ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,46% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Mer le 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,69% et 1,81% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 23,96% à Mer pour ce premier tour. 16:30 - À Mer, des sondages tout aussi justes qu'en France ? La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces indications des dernières heures rejailliront certainement sur les législatives à Mer au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Avec 29,24% des votes, au 1er round à Mer cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 27,2%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 18,46% et Éric Zemmour à 5,97%. 14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives à Mer Le taux de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2022 à Mer. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 893 personnes en âge de voter dans la commune, 79,12% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 79,76% au premier tour, ce qui représentait 3 105 personnes. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Mer lors des élections législatives 2022 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des élections législatives de 2017, parmi les 4 025 inscrits sur les listes électorales à Mer, 54,46% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 44,45% au second tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Mer Si jamais vous doutez encore des 9 impétrants au premier tour dans la circonscription de Mer, prenez le temps de réfléchir. Les 4 bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Mer : les enjeux