Le résultat des élections législatives 2022 à Merville-Franceville-Plage est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Calvados

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative 2022 à Merville-Franceville-Plage. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de suffrages auprès des 2083 électeurs de Merville-Franceville-Plage votant dans la 4ème circonscription du Calvados. Les citoyens des 116 autres communes rattachées à la 4ème circonscription du Calvados voteront-ils comme ceux de Merville-Franceville-Plage ? Le taux d'abstention représente 39% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative (1 261 votants). Christophe Blanchet a rassemblé 45% des votes au sein de la ville. Pierre Mouraret (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Patrick Beloncle (Rassemblement National) le suivent grâce à 19% et 14% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Merville-Franceville-Plage Christophe Blanchet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,44% 45,34% Pierre Mouraret Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,64% 19,45% Patrick Beloncle Rassemblement National 18,79% 14,23% Sophie Gaugain Les Républicains 12,56% 12,70% Florence Cothier Reconquête ! 4,24% 3,70% Manuel Lorimier Ecologistes 2,14% 2,01% Florence Perrin Droite souverainiste 1,50% 1,45% Patrick Poirot-Bourdain Divers extrême gauche 1,15% 0,80% Louis Lagarde Divers centre 0,54% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Merville-Franceville-Plage Taux de participation 51,05% 60,54% Taux d'abstention 48,95% 39,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 0,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,40% Nombre de votants 53 424 1 261

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Merville-Franceville-Plage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:30 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Merville-Franceville-Plage ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Merville-Franceville-Plage comme dans toute la France. L'Insoumis avait cumulé 13,09% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,16% et 1,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 19,73% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Merville-Franceville-Plage. 16:30 - À Merville-Franceville-Plage, des sondages aussi pertinents qu'en France ? A l'issue du dernier vote, à Merville-Franceville-Plage, Emmanuel Macron se hissait à meilleure place au 1er round de la présidentielle avec 36,82% des voix, devant Marine Le Pen à 20,28%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 13,09% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,5%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être transformer cette donne à Merville-Franceville-Plage dimanche. Or les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. 14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Merville-Franceville-Plage ? À Merville-Franceville-Plage, la participation sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 074 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,1% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,18% au premier tour, soit 1 663 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Merville-Franceville-Plage aux législatives 2022 ? L'analyse des consultations politiques passées permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 56,78% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Merville-Franceville-Plage. La participation était de 49,92% pour le second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections à Merville-Franceville-Plage Pour ces nouvelles élections de 2022 à Merville-Franceville-Plage, les 2 bureaux de vote (de Ecole Primaire Refectoire 1 à Ecole Primaire Refectoire 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2074 électeurs à 18 heures, pour passer au décompte des votes. Ce sont 9 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 212 citoyens de Merville-Franceville-Plage (Calvados) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour remporter la majorité à l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Merville-Franceville-Plage, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et celui qui endossa le costume du 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 20% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Merville-Franceville-Plage avec 62% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 38% des voix.