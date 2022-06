Résultat de la législative à Millau : en direct

Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des dernières élections législatives, 16 663 inscrits sur les listes électorales de Millau avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,94%), à comparer avec une participation de 45,57% pour le deuxième round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.

La participation sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Millau. La flambée des prix qui plombe les finances des Français serait notamment en mesure d'éloigner les citoyens de Millau (12100) des bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,32% dans l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 74,51% au premier tour, ce qui représentait 12 450 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la présidentielle en avril à Millau avec 25,61% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 24,18%, surclassant Marine Le Pen à 19,66% et Éric Zemmour à 6,71%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront certainement chambouler ces équilibres lors des législatives à Millau, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Comme partout dans l'Hexagone, les 22 670 citoyens de Millau ( Aveyron ) seront invités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ? Le président français aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a recueillies dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?