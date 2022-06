En direct

19:31 - Quel résultat à Montlignon pour la coalition de gauche ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Montlignon, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait obtenu 17,03% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,99% et 1,38% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 23,4% à Montlignon pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Montlignon ? L'élection présidentielle d'avril, à Montlignon, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 32,05% des suffrages. En seconde position, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 17,03%, puis Marine Le Pen à 15,65% et Éric Zemmour à 11,41%. Le président-candidat se plaçait à en revanche 27,85% des votes au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être modifier la situation lors des législatives dans la cité au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Montlignon reste la participation L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Montlignon. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient de nature à éloigner les habitants de Montlignon des urnes. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,27% des électeurs de la ville, contre une abstention de 19,95% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Montlignon quel était le taux de l'abstention à Montlignon en 2017 ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, 55,05% des inscrits sur les listes électorales de Montlignon avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 46,64% pour le round deux. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.