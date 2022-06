Résultat de la législative à Moulins-lès-Metz : en direct

12/06/22 11:13

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les grandes étapes de cette journée d' législatives 2022 à Moulins-lès-Metz, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Il y a 11 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 30.63% des voix au premier tour à Moulins-lès-Metz. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.87% et 17.81% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Moulins-lès-Metz avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 57.67% des voix, cédant ainsi 42.33% des votes à Marine Le Pen. Les habitants de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Moulins-lès-Metz (57) seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Quel candidat favoriseront-ils ?