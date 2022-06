Résultat de la législative à Mours-Saint-Eusèbe : en direct

12/06/22 11:22

Les résultats de l'élection législative 2022 à Mours-Saint-Eusèbe seront théoriquement proclamés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on apprendra assez rapidement qui des 9 candidats est qualifié pour le 2e tour.

Les citoyens de Mours-Saint-Eusèbe (26540) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28,83% des suffrages au premier tour à Mours-Saint-Eusèbe, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23,74% et 15,79% des votes. Le choix des votants de Mours-Saint-Eusèbe était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (56,07% des voix), laissant ainsi 43,93% des voix à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?