Résultat de la législative à Nassandres sur Risle : 2e tour en direct

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Nassandres sur Risle ?

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques de chaque territoire. La candidature Rassemblement National a raflé 32,42% des votes , toutes circonscriptions confondues, le 12 juin dernier pour le premier tour de la législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 23,09% et 22,18% des suffrages.