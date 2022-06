Résultat de la législative à Pamiers : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Pamiers dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pamiers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Pamiers ? Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière élection présidentielle à Pamiers avec 26,63% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 24,43%, devant Emmanuel Macron à 21,22% et Éric Zemmour à 7,41%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indications nationales des dernières heures changeront probablement ce paysage lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Pamiers ? L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Pamiers. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,87% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 24,96% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne est par exemple en mesure de faire baisser le pourcentage de participation à Pamiers (09100). 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Pamiers ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Au cours des consultations politiques précédentes, les 16 078 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 58,2% au premier tour au niveau de Pamiers. L'abstention était de 51,25% pour le deuxième round. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Pamiers pour ces législatives 2022 La ville de Pamiers ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 11 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Pamiers soit le même chiffre en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Pamiers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pamiers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ariège

Tête de liste Liste Bérengère Carrie Rassemblement National Quentin Charoy Ecologistes Alexandra Tarrieux-Antranikian Reconquête ! Enzo Garcia Régionaliste Laurent Panifous Divers gauche Patrick Laffont Divers gauche Michel Larive Nouvelle union populaire écologique et sociale Yann de Kerimel Divers Rémi Dutrenois Ensemble ! (Majorité présidentielle) Paul Afonso Union des Démocrates et des Indépendants Théodora Testard Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Pamiers : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens domiciliés à Pamiers (Ariège) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Quel prétendant préféreront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26,63% des voix au premier tour à Pamiers. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,43% et 21,22% des suffrages. Le choix des votants de Pamiers était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (50,15% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 49,85% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?