Résultat de la législative à Pauillac : en direct

Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Pauillac, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait cumulé 20,37% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,13% et 1,54% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 24,04% à Pauillac pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Pauillac ?

À Pauillac, Marine Le Pen finissait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 35,18% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 21,21%. On trouvait plus loin, avec 20,37%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,19%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.