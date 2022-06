Résultat de la législative à Pélussin : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pélussin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Pélussin ? La cité de Pélussin n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 11 candidats se présentent pour cette élection législative à Pélussin soit à peu près autant que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Pélussin

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pélussin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Sauveur Cuadros Divers extrême gauche Shannon Seban Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sylvain Vigouroux Droite souverainiste Jean-Baptiste Rouquerol Reconquête ! Dino Cinieri Les Républicains Sana Belmouden Parti radical de gauche Bernard Paemelaere Nouvelle union populaire écologique et sociale Anthony Gibert Rassemblement National Pascal Thomas Ecologistes Véronique Vidal Ecologistes Aïcha Bint Zayd Divers

Législatives 2022 à Pélussin : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Pélussin seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Les administrés de cette localité se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 24,04% des suffrages au premier tour à Pélussin. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,44% et 21,99% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Pélussin avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 56,53% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 43,47% des suffrages.