Résultat de la législative à Picauville : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Picauville dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Picauville sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Picauville. En direct 18:12 - La Nupes inexistante dans la cité il y a une semaine La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Picauville s'élevait à 20,05%. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Picauville ont pourtant livré 18,03% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour l'étape initiale de la législative. Ce qui avait mis la Nupes en retrait. 15:30 - Les candidats Les Républicains peuvent-elles l'emporter à Picauville ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les caractéristiques locales, comme à Picauville. Le 12 juin dernier lors du 1er round de l'élection législative, les électeurs de Picauville ont, toutes circonscriptions confondues, plébiscité les candidats Les Républicains qu'ils ont gratifiés de 28,39% des votes. Ils sont arrivés devant les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent 24,66% et 20,31% des voix. 13:30 - À Picauville, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 55,98% des électeurs inscrits à Picauville avaient boudé les urnes. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 70,6% au premier tour, c'est-à-dire 1575 personnes. 10:30 - On vote ce 19 juin à Picauville pour la 2ème étape des législatives 2022 Au cas où vous tergiversez encore au sujet des prétendants finalistes de ce deuxième épisode dans les 2 circonscriptions de Picauville, restez calme. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Picauville - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Picauville aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives de la ville de Picauville : 1ère circonscription de la Manche 3ème circonscription de la Manche

Candidats dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Guillaume Hédouin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Gosselin Les Républicains

Candidats dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Stéphane Travert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gaëlle Verove Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Picauville - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Picauville

Résultats élections législatives par circonscription à Picauville La commune de Picauville est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives. 1ère circonscription de la Manche 3ème circonscription de la Manche

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Picauville Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 36,74% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 16,30% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 12,59% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 25,19% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 3,26% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 1,48% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 1,78% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 1,63% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Picauville Taux de participation 49,44% 44,27% Taux d'abstention 50,56% 55,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,58% Nombre de votants 43 271 687

À Picauville, les 1552 habitants votant dans la 1ère circonscription de la Manche ont opté pour le représentant Les Républicains. La participation atteint 44% des citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Manche. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut toujours évoluer si les électeurs des 123 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Picauville. Philippe Gosselin a recueilli 37% des voix. Franck Simon (Rassemblement National) récupère 25% des votes. Quant à lui, Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 16% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Picauville Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 38,28% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 22,07% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 23,45% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 8,97% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 4,14% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 0,69% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 1,03% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 1,03% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Picauville Taux de participation 51,03% 43,46% Taux d'abstention 48,97% 56,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 3,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,00% Nombre de votants 56 564 299

Dans la 3ème circonscription de la Manche, les 688 habitants de Picauville ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Attention : le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 159 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Picauville. Le taux de participation parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 3ème circonscription de la Manche atteint 43%, ce qui représente 299 votants. Au sein de la ville, Stéphane Travert a ainsi rassemblé 38% des votes. Carmen Masson (Rassemblement National) et Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent 23% et 22% des votes.

Législatives 2022 à Picauville : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31,50% des voix au premier tour à Picauville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et celui qui fut le 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 31,37% et 13,91% des voix. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en rassemblant 50,90% des suffrages face à Marine Le Pen (49,10%). Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Picauville (50250) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.