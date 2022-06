Résultat des législatives à Picauville - Election 2022 (50250) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Picauville

Le résultat des élections législatives 2022 à Picauville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultats élections législatives par circonscription à Picauville La commune de Picauville est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de la Manche (PUBLIE) 3ème circonscription de la Manche (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Picauville Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 36,74% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 16,30% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 12,59% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 25,19% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 3,26% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 1,48% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 1,78% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 1,63% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Picauville Taux de participation 49,44% 44,27% Taux d'abstention 50,56% 55,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,58% Nombre de votants 43 271 687

À Picauville, les 1552 citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Manche ont choisi la candidature Les Républicains. Philippe Gosselin a amassé 37% des suffrages à l'échelle de la commune. Franck Simon (Rassemblement National) décroche 25% des suffrages. De son côté, Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 16% des voix. Le taux de participation parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 44%. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Picauville. Les habitants de 123 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Manche.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Picauville Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 38,28% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 22,07% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 23,45% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 8,97% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 4,14% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 0,69% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 1,03% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 1,03% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Picauville Taux de participation 51,03% 43,46% Taux d'abstention 48,97% 56,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 3,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,00% Nombre de votants 56 564 299

C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes de la part des 688 électeurs de Picauville de la 3ème circonscription de la Manche. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 159 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Manche. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 57% (soit 389 non-votants). Stéphane Travert a réuni 38% des votes au niveau de la ville. Carmen Masson (Rassemblement National) récupère 23% des suffrages. Quant à elle, Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 22% des voix.

Législatives 2022 à Picauville : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31,50% des voix au premier tour à Picauville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et celui qui fut le 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 31,37% et 13,91% des voix. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en rassemblant 50,90% des suffrages face à Marine Le Pen (49,10%). Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Picauville (50250) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.