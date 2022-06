Résultat des législatives à Quelaines-Saint-Gault - Election 2022 (53360) [PUBLIE]

13/06/22 01:33

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Quelaines-Saint-Gault. Au soir du 1er round des élections législatives, les 1594 citoyens de Quelaines-Saint-Gault inscrits dans la 2ème circonscription de la Mayenne ont jeté leur dévolu sur le représentant Divers centre. L'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 51%, ce qui représente 816 non-votants. Ces chiffres ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 90 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Mayenne. A l'échelle de la ville, Christophe Langouet a enregistré 33% des suffrages. Géraldine Bannier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Grégory Boisseau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 24% et 18% des suffrages.

Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. En 2017, pendant les élections législatives, 1 543 électeurs de Quelaines-Saint-Gault s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 51,26%). La participation était de 43,42% au dernier round.

Le taux de participation constituera l'un des critères clés des législatives à Quelaines-Saint-Gault. La crainte d'une reprise de l'épidémie de covid est notamment en mesure de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Quelaines-Saint-Gault. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 590 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,05% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,94% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Quelaines-Saint-Gault ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité a vu son score reculer à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Au précédent scrutin, à Quelaines-Saint-Gault, Emmanuel Macron achevait la course en première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 44,34% des voix, devant Marine Le Pen à 22,95%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 12,38% et Yannick Jadot à 4,02%.

Les électeurs de Quelaines-Saint-Gault avaient apporté 12,38% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,02% et 1,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,74% du côté de la gauche, et donc 18,12 en comptant les suffrages de Mélenchon.

Les habitants de Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le président des Français sera-t-il en mesure de remporter une majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a reçus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 44% des suffrages au premier tour à Quelaines-Saint-Gault, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 23% et 12% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Quelaines-Saint-Gault gratifié de 68% des suffrages, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 32% des votes.