Résultat de la législative à Renaison : en direct

19:25 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Renaison ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces élections législatives, à Renaison comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait atteint 14,54% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,31% et 1,67% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 20,52% à Renaison pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Renaison ? Les mouvements nationaux des dernières semaines se répercuteront certainement sur les législatives à Renaison ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or à Renaison, Emmanuel Macron remportait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 30,71% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 24,14%. On trouvait plus loin, avec 14,54%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,1%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - À Renaison, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Renaison. Le conflit russo-ukrainien pourrait potentiellement détourner l'attention des habitants de Renaison de leur devoir civique. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,09% au sein de la commune, contre une abstention de 21,15% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Renaison quel était le score de l'abstention à Renaison en 2017 ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 2 482 inscrits sur les listes électorales à Renaison, 52,58% étaient allés voter au premier tour. Le taux de participation était de 44,9% pour le dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.