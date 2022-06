Résultat de la législative à Ribeauvillé : en direct

19:22 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Ribeauvillé ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à Ribeauvillé comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 14,49% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,58% et 1,06% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 21,13% à Ribeauvillé pour ces légilsatives.