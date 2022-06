Résultat de la législative à Roquebillière : en direct

En direct

19:24 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Roquebillière ? Dans les 2 bureaux de vote de Roquebillière, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait obtenu 12,13% des suffrages il y a deux mois sur place. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,05% et 0,79% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 15,97% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Roquebillière ? A l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Roquebillière, Marine Le Pen figurait en pôle position avec 32,02% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,15%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 12,13% et Éric Zemmour à 10,82%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des derniers jours changeront certainement ce paysage lors des législatives à Roquebillière dimanche. Pour rappel l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Roquebillière À Roquebillière, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux des législatives. L'inflation serait notamment capable d'inciter les citoyens de Roquebillière à se désintéresser du scrutin. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,18% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 23,07% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Roquebillière quel était le pourcentage de l'abstention à Roquebillière en 2017 ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des scrutins antérieurs. En 2017, lors des législatives, sur les 1 581 personnes en âge de voter à Roquebillière, 55,66% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec une participation de 52,18% au second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.