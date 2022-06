Résultat de la législative à Royat : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Royat dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Royat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:24 - Pour la gauche, les 15,72% de Mélenchon à Royat font saliver Dans les 3 bureaux de vote de Royat, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 15,72% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,83% et 2,25% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 24,8% à Royat pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Royat, des sondages tout aussi convaincants ? Le président sortant avait obtenu 38,12% des voix à Royat, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du Front national s'était hissée à 13,73% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,72% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute bouleverser cette donne et donc le résultat des législatives à Royat. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Royat ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Royat. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,0% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,32% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait en mesure de faire le jeu du camp de l'abstention à Royat. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Royat ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Pendant les précédentes élections législatives, 52,07% des inscrits sur les listes électorales de Royat avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre une abstention de 44,88% pour le round deux. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à Royat Les résultats de l'élection législative 2022 à Royat seront probablement dévoilés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le verdict devrait pointer dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Royat

Les élections législatives 2022 auront lieu à Royat comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Élisabeth Watremez Divers droite Marie Savre Divers extrême gauche Françoise Batisson Rassemblement National Mathilde Henry Reconquête ! Richard Bony Divers gauche Nicolas Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Lavier Droite souverainiste Florence Lhermet Parti radical de gauche Cédic Othily Ecologistes Marie-Anne Marchis Les Républicains Laurence Vichnievsky Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Royat : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 38% des suffrages au premier tour à Royat, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 16% et 14% des votes. Le choix des administrés de Royat était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (73% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 27% des suffrages. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Royat (63130) seront incités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ?