20:01 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Saint-Amour ?

Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces élections législatives, à Saint-Amour comme dans toute la France. Cet électorat représentait 19,83% des suffrages il y a deux mois sur place. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,2% et 3,11% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total théorique de 27,14% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.