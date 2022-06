Résultat de la législative à Saint-Avé : en direct

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Avé ?

L'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera la participation à Saint-Avé. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,39% des votants de la commune. Le taux de participation était de 78,86% au premier tour, ce qui représentait 7 268 personnes. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient notamment susceptibles de détourner les habitants de Saint-Avé des bureaux de vote.