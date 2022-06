Résultat de la législative à Saint-Bauzille-de-Putois : en direct

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq années plus tôt, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 58,73% au premier tour des électeurs de Saint-Bauzille-de-Putois. Le taux d'abstention était de 50,49% au second tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Saint-Bauzille-de-Putois ( Hérault ) seront amenés à contribuer aux législatives comme partout en France. Au moment de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 29% des votes au premier tour à Saint-Bauzille-de-Putois, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement National et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 24% et 19% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été battue, Marine Le Pen avait remporté le second tour en décrochant 50% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 50% des suffrages. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette localité comme au premier tour de la présidentielle ?