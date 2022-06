Résultat de la législative à Saint-Claude : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Claude dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Claude sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Claude ? Le vote a débuté dès les premières heures du matin à Saint-Claude et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Claude

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Claude comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe

Tête de liste Liste Martin Germain Paran Divers extrême droite Marguerite Civis Divers gauche Jordan Coudret Divers extrême gauche Jean-Yves Ramassamy Divers Marie-Luce Penchard Divers centre Lucile Lutin Union des Démocrates et des Indépendants Cédric Loupadiere Les Républicains Christian Zozio Reconquête ! Alain Avril Ecologistes Yanetti Paisley Divers gauche Christine Houblon Divers centre Elie Califer Divers gauche

Législatives 2022 à Saint-Claude : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 50,06% des voix au premier tour à Saint-Claude, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier d'affaires et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 16,61% et 15,61% des voix. Avec la défaite de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen avait remporté le second tour grâce à 59,30% des suffrages face à Emmanuel Macron (40,70%). Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la coalition de partis de gauche aux législatives ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Saint-Claude (97120) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Vers quel prétendant iront-ils ?