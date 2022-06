Résultat de la législative à Saint-Georges-de-Reneins : en direct

19:25 - Pour la gauche, les 12,88% de Mélenchon à Saint-Georges-de-Reneins augurent un score élevé

Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Saint-Georges-de-Reneins comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 12,88% des suffrages en avril dernier sur place. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,23% et 0,73% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 17,84% à Saint-Georges-de-Reneins pour ce premier tour des législatives.