Résultat des législatives à Saint-Germain-Laval - Election 2022 (77130) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Germain-Laval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-Laval Elodie Gérôme-Delgado (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,27% 25,70% Jean-Louis Thiériot (Ballotage) Les Républicains 23,89% 24,14% Dominique Lioret Rassemblement National 22,69% 27,36% Patrick Septiers Divers centre 15,03% 11,23% Xavier Mallet Reconquête ! 4,07% 3,56% Olivier Théot Divers gauche 2,82% 1,33% Laëtitia Gardel Droite souverainiste 1,81% 2,34% Camille Leguillon Ecologistes 1,72% 1,67% Amina Bacar Divers gauche 0,94% 0,78% Catherine Van Cauteren Divers extrême gauche 0,79% 1,00% Valérie Coupé Divers extrême gauche 0,59% 0,67% Maïssane Benkaba Divers 0,37% 0,22% Elisa Nomellini Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-Laval Taux de participation 46,68% 43,95% Taux d'abstention 53,32% 56,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,33% Nombre de votants 35 965 916

Le résultat de l'élection législative à Saint-Germain-Laval a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. L'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 56%, ce qui représente 1 168 non-votants. Dominique Lioret a amassé 27% des votes. Elodie Gérôme-Delgado (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) reçoivent respectivement 26% et 24% des votes. Reste à déterminer si les habitants des 58 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne feront les mêmes choix que ceux de Saint-Germain-Laval.

