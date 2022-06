Résultat de la législative à Saint-Jean-de-Bournay : en direct

En direct

19:25 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Saint-Jean-de-Bournay ? Les électeurs de Saint-Jean-de-Bournay avaient apporté 13,46% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la dernière présidentielle 2022. Les conversions des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,48% et 1,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 4,98% du côté de la gauche, en plus des voix de Mélenchon.

16:30 - À Saint-Jean-de-Bournay, des sondages aussi révélateurs ? Au dernier scrutin présidentiel, à Saint-Jean-de-Bournay, Marine Le Pen finissait à la meilleure place avec 33,38% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,53%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 13,46% et Éric Zemmour à 8,15%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être remettre en question la donne et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Saint-Jean-de-Bournay, le chiffre phare de ces élections législatives reste la participation L'un des critères forts de ces élections législatives sera immanquablement le taux de participation à Saint-Jean-de-Bournay. La guerre aux portes de l'Europe serait capable de faire baisser la participation à Saint-Jean-de-Bournay. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,92% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 79,72% au premier tour, c'est-à-dire 2 764 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Saint-Jean-de-Bournay, l'abstention va-t-elle encore monter lors des élections législatives ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, parmi les 3 224 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jean-de-Bournay, 54,36% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,33% au round deux.