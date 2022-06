Résultat de la législative à Saint-Jean-de-Luz : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Jean-de-Luz sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Jean-de-Luz ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière présidentielle à Saint-Jean-de-Luz avec 33,6% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 15,86%, devant Marine Le Pen à 14,3% et Éric Zemmour à 7,93%. Les dynamiques nationales des derniers jours modifieront sans doute ce tableau lors des législatives à Saint-Jean-de-Luz. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Saint-Jean-de-Luz ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Jean-de-Luz, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,31% dans l'agglomération. La participation était de 77,34% au premier tour, ce qui représentait 8 909 personnes. La situation géopolitique actuelle est en mesure de bénéficier à l'abstention à Saint-Jean-de-Luz (64500). 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Saint-Jean-de-Luz aux élections législatives 2022 ? Au cours des précédentes élections, les 14 622 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 10 918 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jean-de-Luz, 56,56% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre un taux de participation de 47,86% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Saint-Jean-de-Luz Les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Jean-de-Luz devraient être communiqués pas longtemps après la fermeture des 11 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on apprendra assez rapidement qui des 12 candidats aura son billet pour le 2ème tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jean-de-Luz

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Jean-de-Luz comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Tom Dubois--Robin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Jouvet Divers centre Peio Dufau Régionaliste Bertrand Soubelet Divers droite Fabrice Sébastien Bach Les Républicains Kévin Briolais Ecologistes Marielle Goitschel Divers Christiane Néel Reconquête ! Jacqueline Uhart Divers extrême gauche Mathis Tenneson Divers centre Vincent Bru Ensemble ! (Majorité présidentielle) Monique Becker Rassemblement National

Législatives 2022 à Saint-Jean-de-Luz : les enjeux

Les habitants de Saint-Jean-de-Luz prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 34% des votes au premier tour à Saint-Jean-de-Luz. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 16% et 14% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Jean-de-Luz avec 69% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 31% des suffrages. Les administrés de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?