Résultat de la législative à Saint-Louis : en direct

17:09 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Louis ?

La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines rejailliront certainement sur les législatives à Saint-Louis. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Saint-Louis cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,36% des suffrages. En seconde position, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 28,03%, puis Marine Le Pen à 19,52% et Éric Zemmour à 7,39%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche près de 28% des suffrages à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.