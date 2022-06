Résultat de la législative à Saint-Marcel : en direct

12/06/22 11:04

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 28.4% des votes au premier tour à Saint-Marcel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 26.4% et 20.0% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52.4% des voix face à Marine Le Pen (47.6%). Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Les habitants de Saint-Marcel ( Saône-et-Loire ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.