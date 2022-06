Résultat de la législative à Saint-Omer : en direct

17:11 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Omer ?

À Saint-Omer, Emmanuel Macron finissait en première position de la dernière présidentielle avec 31,18% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 27,09%. Suivaient, avec 18,96%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,56%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront certainement cette donne et donc le résultat des législatives à Saint-Omer ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.