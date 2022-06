Résultat des législatives à Saint-Pierre-de-Varengeville - Election 2022 (76480) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Pierre-de-Varengeville est désormais officiel. Gérard Leseul a engrangé 37% des votes. Il est suivi par Jean Delalandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 29% et 23% des votes. La participation représente 52% des citoyens inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime. Les citoyens des 68 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Saint-Pierre-de-Varengeville ?

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des suffrages au premier tour à Saint-Pierre-de-Varengeville. L'ex-banquier de la Banque Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30% et 17% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Pierre-de-Varengeville avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 55% des votes, laissant par conséquent 45% des votes à Marine Le Pen. Les citoyens de cette localité se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens habitant à Saint-Pierre-de-Varengeville ( Seine-Maritime ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France.