Résultat de la législative à Saint-Quay-Portrieux : en direct

12/06/22 11:30

Les habitants de Saint-Quay-Portrieux ( Côtes-d'Armor ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette commune pour remporter une majorité de l'Assemblée ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36% des suffrages au premier tour à Saint-Quay-Portrieux, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président du parti "La France Insoumise" et la présidente du RN avaient obtenu 18% et 16% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Quay-Portrieux avec 70% des votes, abandonnant ainsi 30% des voix à Marine Le Pen.