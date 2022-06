Résultat de la législative à Saint-Symphorien-d'Ozon : en direct

12/06/22 11:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Symphorien-d'Ozon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:07 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Saint-Symphorien-d'Ozon C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Saint-Symphorien-d'Ozon, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 4032 habitants de Saint-Symphorien-d'Ozon ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Symphorien-d'Ozon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Symphorien-d'Ozon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Charles Ascarino Reconquête ! Isabelle Browning Divers extrême gauche Christophe Chirat Divers Alexis Martinon Ecologistes Mohsen Allali Divers gauche Paul Vidal Les Républicains Michel Dulac Rassemblement National Sophie Spennato Ecologistes Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) Aude Rossolini Divers droite Pierre-Henri Communal Droite souverainiste

Législatives 2022 à Saint-Symphorien-d'Ozon : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29% des suffrages au premier tour à Saint-Symphorien-d'Ozon. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 16% des voix. Le choix des habitants de Saint-Symphorien-d'Ozon était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (56% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 44% des votes. Le président de la République sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité à l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Saint-Symphorien-d'Ozon (69360) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.