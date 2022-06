En direct

19:45 - Pour la gauche, les 14,57% de Mélenchon à Saint-Urbain convoités Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,57% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Saint-Urbain en avril. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,75% et 0,82% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 18,14% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saint-Urbain.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Urbain ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho à Saint-Urbain. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 27,77% des voix à Saint-Urbain, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national était grimpée à 33,55% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,57% (contre 22%).

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Urbain ? À Saint-Urbain, l'un des critères importants de ces élections législatives 2022 sera indéniablement le niveau d'abstention. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique pourraient en effet avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Saint-Urbain. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 440 personnes en âge de voter dans la commune, 76,94% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,19% au premier tour, ce qui représentait 1 126 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Urbain à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, 1 241 personnes en âge de voter à Saint-Urbain avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 47,62%). Le taux de participation était de 36,42% pour le tour deux. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.