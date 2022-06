Résultat de la législative à Sainte-Geneviève-des-Bois : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Geneviève-des-Bois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - À Sainte-Geneviève-des-Bois, des sondages aussi parlants ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la tête du vote à la dernière élection à la présidence de la République à Sainte-Geneviève-des-Bois avec 30,57% des votes exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 26,29%, au-dessus de Marine Le Pen à 18,07% et Éric Zemmour à 6,61%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures changeront probablement la donne lors des législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois ce dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois À Sainte-Geneviève-des-Bois, la participation constituera incontestablement l'une des clés des élections législatives. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,07% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 76,02% au premier tour, c'est-à-dire 15 756 personnes. La crainte d'une résurgence du covid est capable de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Sainte-Geneviève-des-Bois. 11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Pendant les précédentes législatives, 58,84% des personnes en capacité de participer à une élection à Sainte-Geneviève-des-Bois avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,27% au second tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Sainte-Geneviève-des-Bois bénéficie d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Les données de ces législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription qui met à l'affiche 12 candidats. Un niveau un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions du pays. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 20 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour favoriser la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Sandrine Bellon Divers Nicolas de Boishue Les Républicains Sabrine Azzouni Régionaliste Mustapha Zaoui Ecologistes Nadia Carcasset Ensemble ! (Majorité présidentielle) Monique Leclerc Divers extrême gauche Hanna Rehab Ecologistes Stephane Camus Divers droite Claudine Cormier Ecologistes Inès Vera-Fontano Reconquête ! Marie Godier Rassemblement National Antoine Léaument Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 30.57% des suffrages au premier tour à Sainte-Geneviève-des-Bois. L'ancien président du Parti de gauche avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26.29% et 18.07% des suffrages. Les résultats nationaux avaient toutefois imposé aux citoyens de Sainte-Geneviève-des-Bois de changer de candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 65.43% des suffrages face à Marine Le Pen (34.57%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.