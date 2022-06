En direct

20:03 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Samatan ? Dans les 2 bureaux de vote de Samatan, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 18,09% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,39% et 3,47% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 25,95% à Samatan pour ce premier tour.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Samatan ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho à Samatan au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la présidentielle en avril à Samatan avec 26,02% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,07%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,09% et Jean Lassalle à 8,45%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - À Samatan, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Samatan ? La flambée des prix qui grève les finances des familles combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont susceptibles de faire baisser la participation à Samatan. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,22% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 17,37% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Le score de l'abstention aux élections législatives, un élément essentiel à Samatan ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 1 855 personnes en capacité de participer à une élection à Samatan avaient participé à l'élection au premier tour (soit 57,36%), contre une participation de 50,4% au tour deux. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.