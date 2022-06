Résultat de la législative à Saumur : en direct

12/06/22 18:46

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saumur sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Saumur ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Saumur comme dans toute la France. Le candidat LFI avait cumulé 15,35% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,91% et 1,97% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 22,23% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saumur. 16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Saumur ? A l'issue de la dernière présidentielle, à Saumur, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 33,09% des voix, devant Marine Le Pen à 21,74%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 15,35% et Éric Zemmour à 8,81%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours infléchiront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives à Saumur. Il faut se rappeler que la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saumur ? L'un des facteurs déterminants de ces législatives sera le taux d'abstention à Saumur. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,81% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 28,58% au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? 11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément essentiel à Saumur ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Pendant les dernières législatives, sur les 18 922 inscrits sur les listes électorales à Saumur, 55,15% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,01% au deuxième round. 09:30 - Les habitants de Saumur ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Si vous peinez à faire votre choix entre les 17 impétrants au 1er tour dans les 2 circonscriptions de Saumur, prenez votre temps. Les 19 bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Saumur

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saumur comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville de Saumur comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 3ème circonscription du Maine-et-Loire 4ème circonscription du Maine-et-Loire

Candidats dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Charles Babinet Reconquête ! Sylvie Baveret Droite souverainiste Bernard Lahondès Rassemblement National Véronique Roudévitch Nouvelle union populaire écologique et sociale David Robert Parti radical de gauche Patricia Peillon Divers extrême gauche Anne-Laure Blin Les Républicains Simon Holley Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 4ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Laëtitia Saint-Paul Ensemble ! (Majorité présidentielle) Caroline Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvie Geret Divers extrême gauche Patrick Morineau Rassemblement National Christelle Lequet Droite souverainiste Nicolas Deveaux Divers Gérard Herve Divers droite Régine Catin Les Républicains Charles-Henri Jamin Reconquête !

Législatives 2022 à Saumur : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Saumur à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale ? Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 33,1% des voix au premier tour à Saumur, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 21,7% et 15,4% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Saumur avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 60,9% des suffrages, cédant ainsi 39,1% des voix à Marine Le Pen.