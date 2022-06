Résultat des législatives à Savigny-sur-Braye - Election 2022 (41360) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Savigny-sur-Braye

Le résultat des élections législatives 2022 à Savigny-sur-Braye est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loir-et-Cher

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher

Le résultat de l' élection législative à Savigny-sur-Braye est maintenant publié. Le niveau de l'abstention parmi les habitants figurant dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Loir-et-Cher atteint 56%. Marine Bardet a rassemblé 29% des voix. Elle ressort devant Pascal Brindeau (Union des Démocrates et des Indépendants) et Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 22% et 19% des votes. Reste à savoir si les citoyens des 149 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Savigny-sur-Braye.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Savigny-sur-Braye Christophe Marion Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,54% 19,49% Marine Bardet Rassemblement National 24,03% 28,79% Pascal Brindeau Union des Démocrates et des Indépendants 21,71% 22,04% Noé Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,30% 17,24% Sabrina Huet Reconquête ! 3,57% 2,40% Dahbia Kermad Divers centre 2,18% 2,40% Eric Doumas Divers droite 1,85% 3,00% Claude Lamy Divers extrême gauche 1,54% 2,40% Isabelle Rabrault Droite souverainiste 1,28% 2,25% Participation au scrutin Circonscription Savigny-sur-Braye Taux de participation 52,85% 44,31% Taux d'abstention 47,15% 55,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79% 1,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 1,31% Nombre de votants 43 296 689

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Savigny-sur-Braye sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:45 - Pour la gauche, les 16,53% de Jean-Luc Mélenchon à Savigny-sur-Braye observés Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Savigny-sur-Braye, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat de gauche avait obtenu 16,53% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,15% et 1,03% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 19,71% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Savigny-sur-Braye. 16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Savigny-sur-Braye ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Savigny-sur-Braye au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Savigny-sur-Braye ? À Savigny-sur-Braye, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera l'abstention. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Savigny-sur-Braye (41360). En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 542 personnes en âge de voter dans la commune, 70,64% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 71,27% au premier tour, soit 1 099 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était plus qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Savigny-sur-Braye ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières élections. Lors des précédentes législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 60,45% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Savigny-sur-Braye, à comparer avec une abstention de 53,22% au dernier round.

Législatives 2022 à Savigny-sur-Braye : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34% des voix au premier tour à Savigny-sur-Braye, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 17% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Savigny-sur-Braye avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 54% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 46% des votes. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Savigny-sur-Braye (41360) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.