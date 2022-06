En direct

19:46 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Savonnières ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Savonnières comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 17,78% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,77% et 1,85% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 26,4% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Savonnières ? Au précédent scrutin, à Savonnières, Emmanuel Macron achevait la course en tête au premier round de l'élection avec 37,21% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,78%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 15,64% et Yannick Jadot, quatrième avec 6,77%. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront probablement cette donne à Savonnières au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Savonnières ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Savonnières ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, 21,34% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,31% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait notamment susceptible de favoriser l'abstention à Savonnières (37510).

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Savonnières aux élections législatives ? L'étude des résultats des derniers scrutins permet de comprendre le vote des électeurs de cette localité. Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,02% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Savonnières, contre un taux de participation de 46,99% pour le second tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.