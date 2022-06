Résultat de la législative à Sinceny : en direct

12/06/22 11:27

Quel sera la conclusion des élections législatives à Sinceny (02) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 45.9% des suffrages au premier tour à Sinceny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 17.0% et 14.2% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Sinceny avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 66.6% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 33.4% des voix. Les votants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?