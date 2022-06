En direct

19:42 - Quel résultat pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Taillades ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des enjeux de ces législatives 2022, à Taillades comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 9,79% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,13% et 1,45% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 15,37% à Taillades pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Taillades ? Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection à l'Elysée à Taillades avec 30,99% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 28,16%, surclassant Éric Zemmour à 12,24% et Jean-Luc Mélenchon à 9,79%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront certainement bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives à Taillades au 1er tour. Or la majorité présidentielle est tombé très près de de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Taillades ? L'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Taillades. La crainte d'un retour de la pandémie de covid-19 et ses répercussions sur l'économie française et la santé publique sont par exemple capables de modifier les décisions que prendront les habitants de Taillades (84300). En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,84% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 18,17% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Taillades ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des précédentes législatives, le taux d'abstention avait atteint 45,15% au premier tour des votants de Taillades. Le taux d'abstention était de 40,21% au deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.