Résultat de la législative à Tain-l'Hermitage : en direct

12/06/22 17:18

Pour ces nouvelles élections à Tain-l'Hermitage, les 5 bureaux de vote (de Salle des Fêtes à Salle des Fêtes) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 12 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit un peu plus que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins antérieurs. A l'occasion des précédentes législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 57,44% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Tain-l'Hermitage, à comparer avec un taux d'abstention de 51,87% au deuxième round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.

À Tain-l'Hermitage, la participation constituera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives 2022. La crainte d'un retour de la pandémie de coronavirus ainsi que ses répercussions en matière économique et sanitaire sont par exemple en mesure de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Tain-l'Hermitage. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 74,5% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,85% au premier tour, ce qui représentait 3 211 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Tain-l'Hermitage (26600) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Vers quel prétendant iront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour obtenir la majorité de l'Assemblée nationale ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28.0% des suffrages au premier tour à Tain-l'Hermitage, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de l'élection de 2022 et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23.8% et 18.8% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Tain-l'Hermitage avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 57.1% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 42.9% des voix.