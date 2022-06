En direct

19:08 - Quel résultat à Templeuve-en-Pévèle pour la coalition de gauche ? Dans les 4 bureaux de vote de Templeuve-en-Pévèle, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 15,27% des suffrages en avril dernier dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,94% et 1,67% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 22,88% à Templeuve-en-Pévèle pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Templeuve-en-Pévèle ? Les mouvements nationaux des dernières semaines se répercuteront sans doute sur le résultat des législatives à Templeuve-en-Pévèle au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors du dernier rendez-vous présidentiel à Templeuve-en-Pévèle avec 35,03% des votes, au premier round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 22,45%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,27% et Éric Zemmour à 6,18%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Templeuve-en-Pévèle À Templeuve-en-Pévèle, l'abstention sera immanquablement l'une des clés des législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 5 399 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,69% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,08% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique sont capables de pousser les habitants de Templeuve-en-Pévèle à se désintéresser du scrutin.

11:30 - La participation à Templeuve-en-Pévèle peut-elle encore descendre lors des législatives ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, sur les 4 980 inscrits sur les listes électorales à Templeuve-en-Pévèle, 55,56% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 48,9% pour le second round.