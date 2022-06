Résultat de la législative à Thuré : en direct

En direct

19:22 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Thuré ? Les votants de Thuré avaient concédé 18,63% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,39% et 1,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,4% à gauche (et donc 23,03% en comptant les suffrages de Mélenchon).

16:30 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Thuré ? Le chef de l'Etat avait obtenu 27,02% des voix à Thuré, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national était grimpée à 28,81% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,63% (contre 22%). Les mouvements nationaux des dernières heures viendront certainement remettre en question ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Thuré Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Thuré ? La guerre en Ukraine pourrait entre autres dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Thuré. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, 75,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 75,63% au premier tour, soit 1 722 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Thuré ? L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 59,63% au premier tour dans la commune à Thuré, contre une abstention de 53,01% pour le tour deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.